استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، كهنة وأعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، حيث قدموا الشكر لقداسته على زيارته لكنيستهم وتدشينها.



ومن جانبه شكرهم قداسة البابا على النظام الدقيق الذي بدأ واضحًا على الكنيسة ومرافقها وقت تدشينها.



‏ كما ألقى قداسته كلمة روحية عن كيفية الاستعداد لميلاد السيد المسيح من خلال الصلاة والتسبيح وقراءة الإنجيل ومراجعة النفس في فترة الصوم واختتم بإجابة اسئلتهم والاستماع إلى بعض المقترحات منهم.



‏حضر اللقاء أسر الآباء الكهنة وأعضاء مجلس الكنيسة،وفي نهاية اللقاء ووزع قداسة البابا عليهم الهدايا التذكارية.



‏يذكر أن قداسة البابا قام بتدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار يوم ٢٣ نوفمبر الماضي.