خبير اقتصادي يكشف أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

قال أحمد علي، الباحث الاقتصادي بمعهد الدراسات الإفريقية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يأتي في إطار بلورة العلاقات المصرية الإفريقية .



وأضاف "علي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن المنتدى يولي اهتمامًا أكثر للسلم والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مبادرة إسكات البنادق التي أطلقها الرئيس السيسي في المنتدى تعتبر من أهم الجلسات التي عقدت في اليوم، مؤكدًا أنه لا يوجد خيار آخر فيما يتعلق بتحقيق التنمية والأمن.



وأشاد بجلسات تمكين الشباب الإفريقي، وجلسات تعزيز دور المرأة، وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الجميع أشاد بالتجربة المصرية فيما يتعلق بانعقاد أول موتمر من نوعه، موضحًا أن هذه المؤتمرات تعزز من مكانة مصر في إفريقيا، وتساعد على تقريب وجهات النظر بين الدول الإفريقية.

