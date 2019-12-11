Advertisements
Advertisements
Advertisements

شكري يبحث التعاون المُشترك مع نائب وزير خارجية اليابان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:16 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
Advertisements

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع النائب البرلمانى لوزير خارجية اليابان "شينشى ناكاتانى"، وذلك على هامش الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة.


وأوضح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبُل تعزيز أوجه التعاون الثنائى فى عدد من المجالات خلال الفترة المُقبلة، وأن وزير الخارجية أوضح اهتمام مصر باجتذاب مزيد من الاستثمارات اليابانية بالسوق المصرى، لا سيما فى ضوء التشريعات التى تم إقرارها بهدف تقديم مزيد من الحوافز والضمانات للاستثمار الأجنبى، وما تشهده مصر من سياسات للاصلاح الاقتصادى.


وأضاف حافظ أن وزير الخارجية، أعرب عن التطلع لمشاركة رئيس الوزراء اليابانى فى افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام المُقبل، وأن الجانبين تبادلا الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المُشترك والتنسيق بين البلدين فى المحافل الإقليمية والدولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان سامح شكرى خارجية اليابان الخارجية الاستثمارات اليابانية

أخبار تهمك

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ يوم

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ يوم

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

منذ ساعتين و 5 دقيقة

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته على مديرة أعمال أنغام

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ يوم

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 9 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول رد من الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ نصف ساعة

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الاهلي aHLY HD

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: رئيس وزراء اليابان وجه الدعوة إلى السيسي للمشاركة في "التيكاد"

تفاصيل لقاء رئيس وزراء بلغاريا بسامح شكري في العاصمة صوفيا

بيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن دخول إقليم كردستان العراق

عاجل.. شكري يبحث مع نظيره الجيبوتي إقامة منطقة حرة لوجيستية مصرية في جيبوتي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني تعزيز الأولويات التنموية لإفريقيا

"شكري" يلتقي نظيره الباكستاني على هامش مشاركته بقمة مكة‎

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

«يلا شوت الجديد» AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي TIME LIVE

07:25 م

كورة لايف MATCH AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع aHLY TV

07:06 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status