شكري يبحث التعاون المُشترك مع نائب وزير خارجية اليابان

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع النائب البرلمانى لوزير خارجية اليابان "شينشى ناكاتانى"، وذلك على هامش الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة.





وأوضح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبُل تعزيز أوجه التعاون الثنائى فى عدد من المجالات خلال الفترة المُقبلة، وأن وزير الخارجية أوضح اهتمام مصر باجتذاب مزيد من الاستثمارات اليابانية بالسوق المصرى، لا سيما فى ضوء التشريعات التى تم إقرارها بهدف تقديم مزيد من الحوافز والضمانات للاستثمار الأجنبى، وما تشهده مصر من سياسات للاصلاح الاقتصادى.



