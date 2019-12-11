"الصدر" يدعو لعقد جلسة علنية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد

وسبق للبرلمان العراقي أن صوّت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في البلاد، وتشكيل أخرى جديدة تضم 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.





ويعتمد قانون الانتخابات العراقي الجديد عملية الفرز الإلكتروني كبديل لليدوي في أي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.





ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ الأول من أكتوبر الماضي.





وأعلنت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، الثلاثاء، مقتل أكثر من 475 شخصا وإصابة 28 ألفا آخرين، خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.





ودعت السفارة الأمريكية في العراق، الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.