تنسيقية شباب الأحزاب: منتدى شباب العالم أحد أهم الأحداث العالمية (فيديو)



قال المهندس محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن منتدى شباب العالم يحظى باهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، ليس فقط من الشباب وإنما أيضا من قادة العالم، موضحا أن قادة العالم يتابعون توصيات منتدى شباب العالم وما وصل إليه الشباب.



وأضاف "إسماعيل" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن منتدى شباب العالم يشارك به أكبر عدد من الشباب والذين ينتمون لعدد كبير من الدول يصل إلى 169 دولة.



وأشار إلى أن هناك بعض الدلالات تؤكد أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تشير إلى نجاح النسختين الأولى والثانية، موضحا: "كان عدد المشاركين في النسخة الثانية 5 آلاف، بينما عدد المشاركين في النسخة الأولى 3 آلاف، في حين وصل عدد المشاركين في النسخة الثالثة إلى 8 آلاف".



وتابع: "من الدلالات أيضا مد فترة التسجيل في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة القائمة على المنتدى أعلنت مد فترة التقديم.



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "عدد المشاركين على الموقع والذين قدموا العام الماضي 122 ألف مقدم من 169 دولة، بينما عدد المشاركين لهذا العام بلغ 300 ألف مشارك من 198 دولة".

