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هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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عزاء المخرج سمير سيف
عزاء المخرج سمير سيف
لمياء علي
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حرص كلًا من الفنان لطفي لبيب والملحن هاني شنودة على حضور عزاء المخرج الراحل سمير سيف في كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة، كما كان من أول الحاضرين الفنانة منى زكي التي وصلت لمكان العزاء منذ قليل.

وكان الراحل سمير سيف قد رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وسط حزن شديد من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه في الجنازة.

ويعتبر المخرج الراحل أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، لأنه  قدم أعمالًا للعديد من نجوم السينما العربية، وأبرزهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ونور الشريف، وغيرهم.
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
هاني شنودة ولطفي لبيب يقدمان واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف
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