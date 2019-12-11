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الإسماعيلي يفوز على المقاصة والتعادل السلبي يحسم نتيجة الحرس ونادي مصر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:12 م
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ارشيفية
ارشيفية
على شحاتة
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فاز فريق الإسماعيلي على مصر المقاصة بنتيجة (2 - 0) في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

أفتتح الإسماعيلي التسجيل عن طريق أحمد الشامي الدقيقة 82، وضاعف الدراويش النتيجة عن طريق المدافع محمد هاشم، في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الإسماعيلي.

وبهذه النتيجة صعد الإسماعيلي للمركز الثامن وأصبح برصيد 10 نقاط ، بينما بقى الفريق الفيومي في المرتبة الـ13 وبرصيد 7 نقاط.

وحسم التعادل السلبي مواجهة حرس الحدود ونادي مصر، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المكس بالأسكندرية، في الإسبوع السابع من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده لـ10 نقاط، ويحتل المركز الـ7 في جدول الترتيب، بينما رفع نادي مصر رصيده من النقاط لـ7، ويحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.
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الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري المصري الدوري المصري الاسماعيلي

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