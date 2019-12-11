الإسماعيلي يفوز على المقاصة والتعادل السلبي يحسم نتيجة الحرس ونادي مصر

فاز فريق الإسماعيلي على مصر المقاصة بنتيجة (2 - 0) في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

فاز فريق الإسماعيلي على مصر المقاصة بنتيجة (2 - 0) في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السابع للدوري الممتاز.

أفتتح الإسماعيلي التسجيل عن طريق أحمد الشامي الدقيقة 82، وضاعف الدراويش النتيجة عن طريق المدافع محمد هاشم، في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الإسماعيلي.

أفتتح الإسماعيلي التسجيل عن طريق أحمد الشامي الدقيقة 82، وضاعف الدراويش النتيجة عن طريق المدافع محمد هاشم، في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الإسماعيلي.