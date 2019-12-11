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"المسماري": إجماع ليبي على رفض الاتفاق بين أردوغان والسراج

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:16 م
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الفجر
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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن هناك إجماع ليبي على رفض الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

وأكد "المسماري"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، أن الجيش الليبي يملك جميع الإمكانيات لردع أي اعتداء على السيادة الليبية.

وأوضح أن السراج يهدد بإنزال قوات تركية لمواجهة الجيش الوطني الليبي، مؤكدا التصدي للأطماع التركية في ليبيا.

وأشار إلى أن أردوغان يدعم الإرهابيين في ليبيا بالأسلحة والعتاد، منوها بأن الجيش الليبي يقاتل جماعات إرهابية واجرامية مدعومة من تركيا وقطر، فقد واجه الجيش الليبي قوات تركية على الأرض في طرابلس.

وشدد على أن الجيش الوطني الليبي يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم.

يذكر أن تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وقعتا الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية. وأثارت هذه الاتفاقيات جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية، وحتّى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها.

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ليبيا سراج رفض الاتفاق أردوغان أحمد المسماري إجماع

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