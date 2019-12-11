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الهدهد: الأزهر الجهة المعنية بالقوانين الخاصة بالشؤون الإسلامية (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:15 م
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الدكتور إبراهيم الهدهد
الدكتور إبراهيم الهدهد
داليا الحسين
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قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، إن أحكام الأسرة تعتبر من الشؤون الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يعد جهة مستقلة وهو المعنى بالقوانين الخاصة بالشؤون الإسلامية.

وأضاف "الهدهد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن المؤسسة الدينية لها الأحقية في تقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب باعتبارها جهة الاختصاص.

ونوه رئيس جامعة الأزهر السابق إلى أن إقرار القانون واعتماده شأن يخص البرلمان، وإذا لم يتم اتخاذ مشروع القانون المقدم من الأزهر معنى ذلك أنه قام بدوره في إبداء الرأي وأبرأ ذمته في هذا الشأن.
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قانون الأحوال الشخصية توك شو الدكتور إبراهيم الهدهد أخبار مصر

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