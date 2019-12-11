2 % تراجع في أسعار النفط خلال التعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان تقرير أوبك الشهري، وكشف إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة بشكل طفيف و تراجع الإنتاج من أعلى مستوى في تاريخها خلال الأسبوع المنصرم ليصل إلى 12.800 مليون برميل يومياً.





وكشفت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم عن تراجع إنتاجها من النفط إلى مستوى 29.551 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنحو 2 بالمائة ليسجل 63.05 دولار للبرميل.





وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 58.21 دولار للبرميل.