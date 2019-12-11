كهربا يستقر على رقم قميصه مع الأهلي

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الانتهاء من الحصول على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا، وإنتقاله لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ويعقد كهربا، حاليًا جلسة مع أحد أفراد إدارة النادي الأهلي، من أجل التوقيع على عقود إنتقاله بصفة رسمية، قبل الإعلان عبر وسائل الإعلام وتحديد موقفه من حضور التدريبات خلال الفترة المقبلة.



واستقر كهربا، على قميصه الذي سيرتديه خلال تواجده داخل أروقة القلعة الحمراء، حيث يفضل إرتداء القميص رقم 13، في ظل إرتداء صالح جمعة القميص رقم 10، وهو ما أعاق حصول صفقة الفريق الجديدة على رقمه المُفضل.



ومن المُنتظر أن يعلن النادي الأهلي، التعاقد مع اللاعب بصفة رسمية عقب الانتهاء من مباراة الفريق أمام وادي دجلة، اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز، أو غدٍ الخميس على أقصى تقدير.



ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.



واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.



ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.



وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.



وخاطب مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وجاءت مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.



وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.



وتقدم الزمالك، بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا"، والذي قرر بدوره استخراج بطاقه دولية مؤقتة للاعب للمشاركة بها لحين انتهاء النزاع بينه وبين ناديه السابق.



أعلن كهربا، منذ أيام عن فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي، بعددفع الشرط الجزائي المنصوص عليه بين الطرفين، ليحقق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



على جانب آخر يستعد النادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر لمواجهة وادي دجلة، مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.