كل ما ترد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2020| موعد القرعة والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة

يسدل الستار اليوم الأربعاء على مبارايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019 - 2020 واستقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" على موعد قرعة دور الـ16 من بطولة دوري ابطال اوروبا المؤهلة لنهائيات الدور الثمن نهائي من بطولة دوري ابطال اوروبا.





و تستضيف مدينة نيون السويسرية قرعة دور الـ16 فى دوري ابطال اوروبا 2019-2020 في يوم الاثنين القادم الموافق 16/12/2019 في تمام 14.00 حسب توقيت السعودية، هذا ومن المقرر ان يتم اذاعة مجريات القرعة عبر قناة بى ان سبورت الاخبارية.









الفرق المؤهلة لدور الـ16 من بطولة دوري ابطال اوروبا 2019-2020 والقنوات الناقلة للقرعة





وتأهلت أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد كانوا قد ضمنوا التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الجولتين الرابعة والخامسة، بينما انتظرت أندية ليفربول ونابولي وبوروسيا دورتموند وفالنسيا وتشيلسي حتى الجولة السادسة لحسم تأهلهم على حساب سالزبورج والإنتر وأياكس أمستردام.



