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تأجيل جلسة البرلمان العراقي لحين الاتفاق على صيغة توافقية
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:16 م
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الفجر
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أفادت مصادر عراقية، بأنه تم تأجيل جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخاب.
وسبق للبرلمان العراقي أن صوّت قبل أيام على حل مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات في البلاد، وتشكيل أخرى جديدة تضم 9 قضاة يتم اختيارهم بالقرعة.
ويعتمد قانون الانتخابات العراقي الجديد عملية الفرز الإلكتروني كبديل لليدوي في أي انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.
ويعد تعديل قانون الانتخابات وتسمية مجلس مفوضية جديد لإدارة الانتخابات العراقية المقبلة أحد أبرز مطالب المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد و9 محافظات جنوبية منذ الأول من أكتوبر الماضي.
وأعلنت مصادر في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، الثلاثاء، مقتل أكثر من 475 شخصا وإصابة 28 ألفا آخرين، خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد.
ودعت السفارة الأمريكية في العراق، الإثنين، رعاياها لتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.
ويعيش العراق أوضاعا أمنية غير مستقرة بالتوازي مع احتجاجات تضرب البلاد.
فيما تشهد ساحات التظاهر أحداثا دموية تفاقمت خلال الأيام الأخيرة منذ أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية بمدينة النجف جنوبي العراق، رفضا لتواصل الدعم الإيراني للحكومة والمليشيات الموالية لها في قتل وقمع المتظاهرين.
ويطالب المتظاهرون في العراق بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
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