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الترسانة وبتروجت يتعادلان سلبيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:20 م
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مظاليم
مظاليم
شيماء الجلاد
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سيطر التعادل السلبى على اللقاء الذى جمع بين نادى الترسانة ونظيره بتروجت فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري 'القسم الثاني' والتى أقيمت أحداثها بمعقل الشواكيش بإستاد "حسن الشاذلى "بصافرة تحكيمية للحكم محمد معروف.

فى الشوط الأول لم ينجح الفريقين فى تشكيل خطورة على شباك حراسهما وإنحصر اللعب فى وسط الملعب.

حاول لاعبو الترسانة خطف هدف قبل نهاية الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهى سلبيا بين الفريقين.

وفى الشوط الثاني استحوذ لاعبو الترسانة على الكرة فى وسط الملعب وشكلوا خطورة على دفات بتروجت وسط تمركز دفاعى جيد من عبدالرسول وزملائه.

دفع محمد صلاح مدرب الشواكيش بأحمد جعفر بديلا ل السيد حمدى من أجل خلخة دفاع بتروجت وخطف هدف التقدم للترسانة .

فى الدقيقة 86 اوقف محمد معروف حكم اللقاء المباراة بعد سباب جماهير الترسانة لعلاء عبدالعال .

ارتكز لاعبو بتروجت فى منطقة الجزاء لكن لم ينجح مهاجمو الترسانة فى خطف هدف لينتهى اللقاء سلبيا بين الفريقين.

ترتيب المجموعة
1- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة
2- جمهورية شبين 12 نقطة
3- القناة 12 نقطة
4- منتخب السويس 11 نقطة
5- النجوم 10 نقاط
6- النصر 9 نقاط
7- الداخلية 9 نقاط
8- كوكاكولا 9 نقاط
9- بتروجت 9 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الترسانة 3 نقاط
12- الزرقا نقطتين
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