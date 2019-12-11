Advertisements
Advertisements
Advertisements

محكمة باكستانية تفرج عن الرئيس الأسبق زرداري بكفالة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:57 م
Advertisements
رئيس باكستان الأسبق آصف علي زرداري
رئيس باكستان الأسبق آصف علي زرداري
وكالات
Advertisements
أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، قرارا الإفراج بكفالة عن رئيس البلاد الأسبق آصف علي زرداري، المتهم بالفساد وغسيل الأموال بعد تدهور حالته الصحية.



ومنحت محكمة إسلام آباد العليا زرداري الإفراج بكفالة بعد تقرير طبي، وقال محامي الرئيس الأسبق للمحكمة إن "زرداري يعاني مشاكل في القلب، ومرض السكري، وأمراض أخرى، ويحتاج إلى رعاية طبية".



واعتقل جهاز الكسب غير المشروع زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة التي تعرضت للاغتيال بينظير بوتو، في يونيو الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وإدارة حسابات مصرفية مزيفة لغسل الأموال، بين 2013 و2015.



وأعرب نجل الرئيس الأسبق ورئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض بيلاوال بوتو زرداري، عن شكره للمحكمة على تحقيق العدالة، وقال للصحفيين إن "توريط والده كان الضغط على المعارضة".



وقضى زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني، 11 عاماً في السجن في الماضي بسبب اتهامات فساد، دون إثبات شيء في المحاكم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كفالة باكستان الفساد وغسيل الأموال الإفراج آصف علي زرداري

أخبار تهمك

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 21 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 22 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 20 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 21 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس الباكستاني الأسبق يواجه الاعتقال بتهمة غسل الأموال

محكمة باكستانية ترفض تمديد كفالة الرئيس الأسبق آصف زرداري

باكستان تعتقل الرئيس الأسبق آصف زرداري

الرئيس الباكستاني السابق أمام القضاء بتهمة الفساد

منع النائب الباكستاني من نداء عمران خان كـ"رئيس الوزراء المختار"

اجتماع المعارضة الباكستانية لمناقشة كيفية الإطاحة برئيس الوزراء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status