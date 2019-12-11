محكمة باكستانية تفرج عن الرئيس الأسبق زرداري بكفالة

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، قرارا الإفراج بكفالة عن رئيس البلاد الأسبق آصف علي زرداري، المتهم بالفساد وغسيل الأموال بعد تدهور حالته الصحية.







ومنحت محكمة إسلام آباد العليا زرداري الإفراج بكفالة بعد تقرير طبي، وقال محامي الرئيس الأسبق للمحكمة إن "زرداري يعاني مشاكل في القلب، ومرض السكري، وأمراض أخرى، ويحتاج إلى رعاية طبية".







واعتقل جهاز الكسب غير المشروع زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة التي تعرضت للاغتيال بينظير بوتو، في يونيو الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وإدارة حسابات مصرفية مزيفة لغسل الأموال، بين 2013 و2015.







وأعرب نجل الرئيس الأسبق ورئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض بيلاوال بوتو زرداري، عن شكره للمحكمة على تحقيق العدالة، وقال للصحفيين إن "توريط والده كان الضغط على المعارضة".