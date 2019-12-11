دينا وإبراهيم الحكمي وأصيل هميم نجوم حفل رأس السنة

يحيي كل من الفنانة الاستعراضية دينا والمطرب إبراهيم الحكمي والمطربة أصيل هميم والمطرب إبراهيم السلطان، حفل رأس السنة في القاهرة وتحديداً في فندق الريتز كارلتون لتكون ليلة عربية طربية تجمع نجوم الوطن العربي على الموسيقى والاستعراض في مكان واحد وتستمر لمطلع الفجر يقدم فيه نجوم الحفل مجموعة من أشهر أغانيهم التي يحفها الجمهور عن ظهر قلب.





ومن المتوقع أن تشهد حفلات رأس السنة هذا العام إقبال جماهيري كبير والسبب يعود لتنوع الفقرات والحفلات المقرر إقامتها في مصر ويحييها عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي.



