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مفاجأة.. حقيقة تعاقد أرسنال مع أنشيلوتي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:30 م
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كارلو انشيلوتي
كارلو انشيلوتي
حسام مجدي
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أعلن نادي نابولي الإيطالي صباح اليوم الأربعاء رسميا إقالة كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج والمشكلات التي دخل فيها مع الإدارة مؤخرا.

 

ربط اسم أنشيلوتي بأرسنال

 

وقد ربطط العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية اسم أنشيلوتي بتدريب نادي أرسنال خلال الفترة القادمة عقب رحيله عن نابولي خلفا للمقال أوناي إيمري.

 

حقيقة رغبة أرسنال في التعاقد مع أنشيلوتي

 

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن نادي أرسنال لا يستهدف التعاقد مع مع مدرب مثل أنشيلوتي ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أرسنال تريد حل موقف المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن ولكن الرجل المناسب قبل القرار السريع.

 

كما ذكرت الصحيفة أنه إذا كان الخيار الأول لتدريب الفريق متاحاً فسيتم التعاقد معه أما إذا كان متاحاً في الصيف فسيتم الأنتظار والأعتماد على فريدي ليونبيرغ.

 

موعد مباراة أرسنال القادمة

 

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي ستاندارد لييج غدا الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

 

ترتيب نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي

 

ويتواجد نادي أرسنال في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الجانرز حتى الآن في بطولة الدوري.

 

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