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بيان ناري من الاتحاد الإسباني بشأن الكلاسيكو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
علي نبوي
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أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا خاصًا بمباراة برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض والذي من المقرر أن يقام يوم 18 من الشهر الجاري.

بيان من الاتحاد الإسباني بشأن الكلاسيكو

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة على ملعب "كامب نو" في كلاسكيكو الأرض، والذي سيقام في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وجاء ص بيان الاتحاد الإسباني كالتالي :"فيما يتعلق بمباراة الكلاسيكو التي ستقام في 18 ديسمبر في الكامب نو، الاتحاد الاسباني لا يتحمل مسألة الأمن ، لكن سيتم تطبيق القوانين إذا كان هناك إي حالات قاهرة أو حدوث إي ظروف قبل وإثناء المباراة وإنه يجب تطبيق الانضباط الرياضي",

وأضاف :"سيكون الاتحاد الاسباني على اتصال بقوات الأمن لتنسيق وصول فريق التحكيم إلى الكامب نو ".

وقبل الكلاسيكو سيلتقي ريال مدريد مع نظيره فالنسيا يوم الأحد القادم في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني، أما برشلونة فقد فيلتقي ريال سوسيداد يوم السبت في نفس الجولة.

وكان برشلونة عاد من ميدان إنتر ميلان الإيطالي بفوز مثير بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب جيوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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