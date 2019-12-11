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قرار عاجل من "الصحة" بشأن التقصير في إتباع مكافحة العدوى بمستشفى الزقازيق (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:08 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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قرر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، نقل معاون مستشفى "الزقازيق" العام" إلى مكان آخر حسب حاجة العمل، ومجازة فريق مكافحة العدوي بالمستشفى، بخصم 3 أيام من الراتب، ووقف حافز الإشراف والقيادة لمدير المستشفى؛ بعد زيارة مفاجئة للمستشفى كشفت عن وجود تقصير في إتباع إجراءات مكافحة العدوي في بعض الأماكن بالمستشفى، فضلًا عن التقصير في النظافة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال زيارته، بعض أقسام المستشفى، حيث اطمأن على المرضي وإحدي العاملات بديوان المديرية، والتي تتلقي الخدمة الطبية بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.
قرار عاجل من "الصحة" بشأن التقصير في إتباع مكافحة العدوى بمستشفى الزقازيق (صور)
قرار عاجل من "الصحة" بشأن التقصير في إتباع مكافحة العدوى بمستشفى الزقازيق (صور)
قرار عاجل من "الصحة" بشأن التقصير في إتباع مكافحة العدوى بمستشفى الزقازيق (صور)
قرار عاجل من "الصحة" بشأن التقصير في إتباع مكافحة العدوى بمستشفى الزقازيق (صور)
قرار عاجل من "الصحة" بشأن التقصير في إتباع مكافحة العدوى بمستشفى الزقازيق (صور)
قرار عاجل من "الصحة" بشأن التقصير في إتباع مكافحة العدوى بمستشفى الزقازيق (صور)
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مستشفى الزقازيق الصحة أخبار مصر

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