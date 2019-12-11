بعد خفض الانتاج السعودي.. "أوبك" تتوقع عجز في سوق النفط العام المقبل

توقعت أوبك، اليوم الأربعاء، حدوث عجز بسيط في سوق النفط العام المقبل، بسبب خفض الإنتاج من جانب السعودية، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين حيز النفاذ، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا فى السابق.





واتفقت أوبك في اجتماع الأسبوع الماضي على خفض إضافى بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2020.



وقالت أوبك فى تقرير شهرى إن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل، ويشير ذلك إلى عجز بمقدار 30 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل نوفمبر، وكان التقرير السابق يتوقع فائضا.







