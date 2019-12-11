Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد خفض الانتاج السعودي.. "أوبك" تتوقع عجز في سوق النفط العام المقبل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:50 م
Advertisements
اوبك
اوبك
Advertisements
توقعت أوبك، اليوم الأربعاء،  حدوث عجز بسيط في سوق النفط العام المقبل، بسبب خفض الإنتاج من جانب السعودية، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين حيز النفاذ، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا فى السابق.

واتفقت أوبك في اجتماع الأسبوع الماضي على خفض إضافى بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2020.

وقالت أوبك فى تقرير شهرى إن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.58 مليون برميل يوميا العام المقبل، ويشير ذلك إلى عجز بمقدار 30 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الضخ بمعدل نوفمبر، وكان التقرير السابق يتوقع فائضا.


Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 21 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ أقل من ساعتين

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status