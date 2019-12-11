آية عبدالله لـ"الفجر الفني": ضد منع حمو بيكا من الغناء لأنه من انجح الفنانين (حوار)

استطاعت الفنانة آيه عبد الله، أن تلفت الأنظار إلى موهبتها الفنية خلال تواجدها في الوسط الفني، كما دخلت قلوب الجمهور بكل بساطة من خلال أعمالها الغنائية والفنية المتنوعة، حيث قدمت العديد من الأغاني الناجحة التي تظل عالقة في أذهان الجمهور أغنابرزها "انا صعيدية" و"انا بكراش عليه".

فتحت الفنانة آيه عبد الله، قلبها لـ" الفجر الفني " وتحدثت عن حفلتها في مهرجان القاهرة الموسيقي العربية وأعمالها الجديدة، وإلى نص الحوار..

* حدثينا عن مشاركتك في مهرجان الموسيقى العربية؟

كنت سعيدة بمشاركتي في المهرجان لأن مهرجان الموسيقى من أعرق المهرجانات في مصر وكل مطرب يتمنى المشاركة فيه، كما كنت سعيدة بحفلتي مكتملة العدد وبالجمهور الذي فاجئني بالاحتفال بعيد ميلادي والغناء لي، حيث كان المهرجان يتميز بالكينج "محمد منير".

* ما رأيك في ظاهرة المهرجانات؟

لا استطيع إنكار وجود المهرجانات لأن لديها جمهور كبير يقدر فن المهرجانات عن الأغاني، حيث أنها حاليًا يتم تشغيلها أكثر من أغاني النجوم الكبار في الأفراح والمناسبات، أما عن رأي فيه فالمهرجانات تحسها حاجة حلوة وأنا بحبها، لكن السئ فيها بعض الألفاظ الغير ملائمة للمجتمع.

* هل ممكن تغني مهرجان؟

انا لم أفكر في هذه الفكرة من قبل، ولكن ممكن أقدم مهرجان لو في إطار فيلم، لأنها خطوة جريئة، كما إنني لا أعلم إذا كان جمهوري يتقبل ذلك أم لا.

* ما رأيك في حمو بيكا؟

حموا بيكا، مؤدي وليس مطرب، والصوت الذي يقوم بتسجيلة ليس صوته حيث يضعوا على صوتهم خاصية "ايتديون" بتضبط صوتهم، كما أن المهرجانات إداء وليس طرب.

* هل انتي مع قرار المطرب هاني شاكر ضد حمو بيكا؟

لا، لأنه من المفترض على المطرب هاني شاكر، عندما منع حمو بيكا، من الغناء إن يمنع باقي المطربين من غناء المهرجانات، وطالما الفكرة نفسها مرفوضة يبقى يرفض أي مطرب من تقديمه، كما أن حمو بيكا، من أنجح الفنانين الذين قدموا مهرجانات على الساحة ومهرجاناته بتكسر الدنيا وبتاخد تريند.

* مع مين تتمني عمل ديو؟

أتمني عمل ديو مع عمرو دياب وحسين الجيسمي وتامر حسيني، لأن كل واحد منهم بحس فيه قصة نجاح وبحب صوته وإصراره ونجاحة.

* مع مين من فنانين الزمن الجميل كنتي تتمني عمل ديو معاه؟

أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

* هل برامج المواهب بتدعم موهبة المشتركين؟

نعم، بتدعم موهبتهم جدًا، وأنصح كل شخص لديه موهبة بالاشتراك في برامج المسابقات، حيث أنها تفيده وتعمل على توصيل موهبته لعدد كبير من الجمهور في مختلف البلدان.

* ما أكثر عمل مقرب لقلبك؟

أغنية "انا بكراش عليه"، لأنها سمعت جدًا وخلال 24 ساعة انتشرت بشكل سريع.

* ماذا تفضلي من الأغاني السينجل أم الألبومات؟

السينجل حاليًا سريع، ولكن الألبوم مهم.

* ما هي طقوسك قبل الصعود على المسرح؟

لا أحب التحدث يومها مع حد وبحب أركز أكثر وبعمل تدريبات للصوت وبقوم بقراءة القرآن، وبرتب فستاني وكل حاجتي وبظبطها.

* ماهي شروطك لقبول السيناريو؟

أن يكون الدور جيد ويناسبني.

* هل ممكن تقدمي أدوار جريئه؟

لا، لا استطيع تقديم هذه الأدوار.

* تتمنى التمثيل مع من من الفنانين؟

كثير من الفنانين بتمنى العمل معهم، ولكن أكثرهم منى زكي وأحمد السقا.

* ماذا عن أعمالك الفنية القادمة؟

اشارك في مسلسل "أطئمني"، المقرر عرضه خلال فصل الشتاء الحاضر، ويشارك في بطولته الفنان محمود حجازي، وجيهان خليل، وشيرين، وسامح الصريطي، ويسرا اللوزي، والمسلسل من إخراج أحمد يسري، وهناك أعمال أخرى لكن لا يمكن الإفصاح عنها في الوقت الحالي