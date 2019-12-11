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الصفقة الكبرى تقترب.. برشلونة يستعد لخطف بديل سواريز بـ110 مليون

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:58 م
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بوابة الفجر
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ذكرت تقارير إيطالية أن نادي إنتر ميلان لم يغلق الباب أمام رحيل لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يقع على رادار برشلونة.


وتألق اللاعب صاحب الـ22 عاماً في مواجهة البرسا أمس الثلاثاء، بختام جولات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي حيث كان الفوز حليف "البلاوغرانا" 2-1.


ويبدو أن النادي الإيطالي يسعى لإقناع اللاعب بالبقاء، لكنه في الوقت نفسه لن يغلق الباب أمام رحيله المحتمل في ظل اهتمام برشلونة بضمه، إذ أشارت تقارير إلى أن النادي الكاتالوني سأل عن المهاجم الأرجنتيني في رحلة قام بها أعضاء من البرسا أخيراً إلى ميلانو.


وفي هذا الإطار، قال المدير العام لإنتر ميلان، جيوسيبي ماروتا في تصريحات لسبورت ميدياسيت: "نحن إنتر ميلان ولسنا مضطرين لبيع أي لاعب، نريد التطور في وجود لاعبين شباب مهمين مثل لاوتارو وروميلو لوكاكو".


وأضاف: "إذا أراد لاوتارو الاستمرار معنا سنكون سعداء، إنه مرتبط بنا حالياً، إذا أراد المضي في طريق آخر سنقيم الوضع".


يشار إلى أن المهاجم الأرجنتيني يربطه مع إنتر عقداً حتى يونيو (حزيران) 2023 بشرط جزائي 111 مليون يورو.


ويتميز لاوتارو الذي أظهر تناغماً جيداً مع مواطنه ليونيل ميسي بين صفوف منتخب الأرجنتين، بقدرته على خلق مساحات ومهارته في المراوغة وهز الشباك، إذ سجل هذا الموسم 13 هدفاً وصنع 4 في 21 مباراة.

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