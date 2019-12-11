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وزير الطيران يستقبل ملحق وكالة أمن النقل الأمريكي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:55 م
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بوابة الفجر
احمد رفعت صديق
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استقبل صباح اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني السيد روبرت ماكلوجين ملحق وكالة أمن النقل الامريكى TSA في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والسيد جيم بونر الوزير المفوض الاقتصادي والسيد ريك أورتيز الوزير المفوض التجاري والسيد كيفين أوبستروب من القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.

في بداية اللقاء أكد الفريق يونس المصري على عمق العلاقات الاستراتيجيه والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات وبخاصة في مجال صناعة النقل الجوى، مضيفًا أن وزراة الطيران المدني تحرص على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وخاصة الولايات المتحدة، كما تخطو خطوات ثابتة وفقا لاستراتيجية محددة للنهوض بمنظومة الطيران المدني المصرى والوصول بمطارات جمهورية مصر العربية لأعلى معايير الأمن والسلامة.

وتناول اللقاء سبل تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بما يسهم في انتعاش الحركة الجوية بين مصر والولايات المتحدة. 

واتفق الجانبان على تطوير الاتفاقية بما يتناسب مع مطالب النقل للدولتين.

كما تناول الجانبان سبل التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتطوير أسطول طائرات مصر للطيران.

ومن جانبه أعرب الوفد الأمريكي عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين في صناعة النقل الجوي، كما أعرب عن سعادته بما تحقق من تطوير في قطاع الطيران المدني.

الجدير بالذكر أن اتفاقية النقل الجوي بين البلدين قد تم توقيعها في عام 1964 وتعد من أقدم الاتفاقيات الموقعة السارية حاليًا في المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

وزير الطيران ملحق وكالة أمن النقل الامريكى أخبار مصر

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