على "الحياة".. إنجي وجدان ضيفة شيرين سليمان غدًا

تحل الفنانة إنجي وجدان ضيفةً على برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم غد الخميس.

تتحدث إنجي وجدان خلال اللقاء عن أعمالها الفنية الأخيرة، ونجاح مسلسل "طلعت روحي" والأدوار التي تستعد لتقديمها خلال الفترة الحالية، وكواليس مشوارها الفني وأهم أعماله التي قدمها.

تتطرق إنجي وجدان خلال الحلقة إلى تفاصيل عملها مع النجم أحمد مكي، والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.