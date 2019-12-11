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عميد معهد دول حوض النيل: مؤتمر السلام والتنمية مهمة مصرية لاستنهاض القارة السمراء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:34 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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أكد الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات الاستراتجية بجامعة الفيوم، أن مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة أسوان بجنوب مصر بحضور عدد من قادة ورؤساء بعض الدول، هو الأول من نوعه في المنطقة بأكملها الذي يربط بين الأمن وتحقيق التنمية ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. مهمة مصرية لاستنهاض القارة السمراء.

وأشار، إلى أن المنتدى يوفر أول منصة من نوعها لمعالجة الروابط بين السلام والتنمية، والدفاع عن الحلول التي تقودها أفريقيا من خلال تعزيز الروابط بين السياسات والممارسة، حيث إن الحوار هو الوسيلة الأفضل للتواصل وهو السبيل الذي يتعين الاعتماد عليه في السعي نحو علاج وتقويم المفاهيم الخاطئة واستئصال جذور النزاعات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية برعاية الرئيس السيسي ستناقش وتطرح كافة المشكلات التي تواجه قارة أفريقيا خلال اليومين مدة المؤتمر لعرضها على الاتحاد الإفريقي خلال دورته القادمة.

وأكد "سعداوي" أن أفريقيا مازالت تعاني من الاستعمار الذي سيطر عليها لسنوات طويلة، وجاءت مصر لإعادة القارة إلى سابق عهدها قبل الاستعمار وتوحيد الشعوب الإفريقية من خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
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