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عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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عروض كارفور شهر ديسمبر
عروض كارفور شهر ديسمبر
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عروض كارفور شهر ديسمبر 2019
يقدم كارفور عروض كبيرة على عدد كبير من السلع خلال تعاملات الفترة الحالية والتى تستم حتى 15 من شهر ديسمبر الجارى، وتحرص سلاسل محلات كارفور على طرح خصومات وعروض كبيرة على سلعها لجذب عدد كبير من السمتهلكين في ظل المنافسة الشيدة بين السلاسل التجارية وبعضها في السوق وننشر فيما يلي كتالوج عروض كارفور شهر ديسمبر خلال الفترة الحالية التى من المقرر استمرار حتى 15 ديسمبر الجارى وبدأت من 1 ديسمبر وجاءت عروض كارفور شهر ديسمبر على النحو التالي:

عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية

 عروض الاجهزة الكهربائية في كارفور

 من أهم العروض التى تشتهر بها سلاسل محلات كارفور في مصر هى العروض على الأجهزة الكهربائية والالكترونيات منها اجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة والتلفزيونات حيث تضمنت عروض كارفور الجديدة خصومات كبيرة على تلفزيونات سامسونج وال جى وتورنيدو فضلا عن الهواتف المحمولة من انهواع انفينكس وسامسونج وشاومى وغيرها، ومن أهم الخصومات التى يطرحها كارفور خلال الوقت الحالى جاءت على المعلبات والاغذية المحفوظة المعلبات مثل التونة والكومبت والمشروم والذرة الحلوة وغيرها ووسائل التسلية والحلوى مثل الشيكولاته والبسكويت والحلوى المتنوعة، ليس ذلك وحسب وإنما شملت العروض المنظفات وادوات العناية الشخصية.


عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور خلال شهر ديسمبر 2019 في كافة فروعه على مستوى الجمهورية
عروض كارفور في مصر اليوم 
 تستمر عروض كارفور في مصر حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى وتتضمن الكثير من السلع الغذائية التى تحظى باهتمام الكثير من المستهلكين ومنها اللحم بالوزن والدواجن ساديا، بالإضافة إلى عروض البرجر والدواجن المجمدة من أنواع كوكى والمراعي وحلوانى وغيرها، فضلاً عن عروض منتجات الألبان التى شملت الجبن الرومى والجبن الفيتا والجبن الشيدر بانواع مختلفة.

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