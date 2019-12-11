موعد مباراة الاهلي ضد وادي دجلة اليوم 11/12/2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب " بتروسبورت"، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.





موعد مباراة الاهلي ضد وادي دجلة في الدوري

ستُقام مباراة الاهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد وادي دجلة في الدوري

وستُذاع مباراة الاهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري حصريًا على قناتي "أون سبورتس إتش دي ON SPORTS HD" و "تايم سبورتس إتش دي TIME SPORTS HD" الرياضية.





التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي ضد وادي دجلة في الدوري





ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام وادي دجلة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمود وحيد .

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.



ومن المتوقع أن يبدأ وادي دجلة مباراته أمام الاهلي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: بودي - أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو.

خط الوسط: محمد هلال – محمد عبد العاطي – محمد رضا.

خط الهجوم: عبد الكبير وادي – مروان حمدي – رفيق كابو.





ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط فقط.



