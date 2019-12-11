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برفق وفد الوكالة الأمريكية.. "رئيس القابضة لمياه الشرب" يتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف بالحبيل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:02 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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استقبل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يضم مساعد نائب الوكالة الأمريكية على مستوى العالم والسيدة مديرة الشرق الأوسط والسيدة مديرة الوكالة الأمريكية بمصر لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل الممول من الوكالة والذي يساهم في زيادة طاقة المحطة من ٢٩ الف م٣ إلى ٦٥ الف م٣، ومن المقرر الإنتهاء منه فى ٣٠-٦-٢٠٢٠ بتكلفة حوالي 280 مليون جنيهاً وهى التوسعات الأولى منذ إنشاء المحطة وستخدم حوالى 318 الف نسمة بمدينة الأقصر والبياضية والقرى التابعة لها.

وتابع رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق له الأعمال التي شملت أحواض برك الأكسدة ومحطة الرى وأحواض الموازنة ومعمل التحاليل والغابات الشجرية.

وتوجه الوفد بعد ذلك لمقابلة الأسر المستفيدة من مد خطوط مياه الشرب بمدينة أرمنت بتمويل ودعم الوكالة والتأكد من مدى استقرار الخدمة  بعد مرور 5 سنوات من الانتهاء من تنفيذ المشروع.

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