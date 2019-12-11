Advertisements
Advertisements
Advertisements

"اغتصبتها وكانت بتصرخ".. القصة الكاملة لقاتل "طفلة البامبرز" بعد تنفيذ حكم الإعدام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:40 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
عبد الله الميهي
Advertisements
داخل سجن استئناف القاهرة، وقف الشيطان إبراهيم محمود، البالغ من العمر 35 عاما، منتظرا تنفيذ مصلحة السجون الإعدام بحقه، بعدما اغتصب طفلة بالغة من العمر 20 شهرا، ما تسبب لها في نزيف حاد بالمهبل أدى إلى وفاتها داخل المستشفى بالدقهلية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وقال جدها صلاح سالم عمار، إن "مصر فيها عدالة مش في أي مكان، ومعروفة بقضائها النزيه والطاهر والحمد لله إن العدالة جابت حقنا".

بداية القصة
ببراءتها المعتادة كانت تلهو أمام منزلها في قرية دملاش ببلقاس، حيث هدوء الشارع الذي اعتادت عليه، لتبحث والدتها عنها فيما بعد لتكتشف اختفائها، في ذلك الوقت شاهدت الواقعة إحدى جيران الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها بالواقعة، وبعد البحث عن الطفلة وجدتها في منزل المتهم، وقد أصيبت بنزيف حاد تم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وتم ضبط المتهم حال هروبه.

اعترافات القاتل
واعترف القاتل بجريمته التي لم تستغرق أكثر من دقيقة، بقوله: "يوم الجريمة كان يوم جمعة، وأنه استغل هدوء الشارع والناس بتصلي، كنت قاعد بره في شارعنا ولقيت بنت جارنا واقفة أمام البيت روحت شايلها والبنت قعدت تبكي ودخلت بها العشة بعيد وواقعتها وهي قعدت تصرخ ونزفت دم، وبعدها دخلت أمي عليا العشة وأخذت مني البنت بسرعة وأنا طلعت هربت وبعدها الشرطة مسكتني".

واستكمل: "ما حدث استغرق حوالي دقيقة واحدة، ولفيت لقيت أمي داخلت عليا بسرعة وأخدت مني البنت وجريت وأنا جريت، وهي دخلت البيت عندنا، وأنا لا أتناول أي مواد مخدرة أو عقاقير وكنت بأخد علاج نفسي ومبطله منذ 4 سنوات".

وأمرت نيابة بلقاس، بحبس المغتصب والقاتل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت نهاية اعترافاته: "الكلام اللي قلته في تحقيقات النيابة صحيح، ودي كانت ساعة شيطان، وربنا يغفرلي، وأنا نادم على اللي حصل، وعايز أقابل ربنا وأنا تائب توبة نصوحة، وربنا يتقبل توبتي".

النيابة: أولئك حزب الشيطان
وذكرت النيابة العامة في مرافعتها: "المتهم تجرد من كل ما عرفته الإنسانية وما خُلقت عليه، وهو ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى (أولئك حزب الشيطان.. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون)".

وتابع ممثل النيابة: "كلما تطلعت لأوراق القضية تمثلت أمامى صورة الطفلة جنا، الملاك الصغير التي لم تبلغ عامين، ولم تر دماء قط، وكانت أول دماء تراها هي شرفها الطاهر، وماذا عساه أن يأخذ المتهم منها، فهل أخذ منها متعة؟، فأي متعة يريدها الخسيس؟، أسمع صوتها في مخيلتي وهي تناجيه ببراءتها وطهرها، وماذا كان يضره أن يتركها تعود لحياتها وحضن أمها.. أطلقوا عليها (طفلة البامبرز) كناية عن حداثة سنها ونعومة أظافرها".
حكم بالإعدام.

الإعدام شنقا
وقضت المحكمة بإعدام المتهم شنقًا، ورفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، نائب رئيس محكمة النقض، طعن المتهم المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتصاب "طفلة البامبرز"، إلى أن تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم.

وتعود أحداث القضية إلى تعرض الطفلة جنا محمد السيد 20 شهرًا إلى عملية اختطاف واغتصاب على يد إبراهيم محمود الرفاعي، 34 سنة، عاطل، بقرية ديملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أثناء لهوها أمام منزلهان وشاهدتها إحدى جيران الطفلة واستدعت والدتها وأخبرتها بالواقعة وبعد البحث عن الطفلة وجدتها في منزل المتهم، مصابة بنزيف حاد". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طفلة البامبرز حوادث الفجر جنا الدقهلية اخبار الحوادث

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 18 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 18 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقًا لعاطل هتك عرض طفلة زوجته بالشرقية

تأييد إعدام مغتصب "طفلة البامبرز" في الدقهلية

"النقض" تؤيد إعدام مغتصب "طفلة البامبرز" في الدقهلية

قتلاه لفشلهما في اغتصابه.. الإعدام لمتهم بقتل "طفل البامبرز" والمشدد 15 سنة لآخر

إطلاق اسم الشهيد "عبدالرحمن سليمان" على مدرسة بمسقط رأسه بالشرقية

ثلاث سيناريوهات متوقعة قبل النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حماس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

01:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status