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عودة "صحصح لما ينجح "من جديد على مسرح العرائس.. غدًا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:27 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحي "صحصح لما ينجح"، من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من غدا الخميس الموافق ١٢ ديسمبر في تمام السادسة والنصف مساء، ليستمر أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.

 

يذكر أن عرض " صحصح لما ينجح" يعد من تراث مسرح القاهرة للعرائس، حيث تم إنتاجه أول مرة عام ١٩٦٣، ويتم إعادة العرض بنفس الألحان والأشعار مع إضافة الروح العصرية ليلائم التغيرات التقنية المعاصرة، العرض من تأليف وأشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، إشراف عام محمد نور.


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