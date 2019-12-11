طنطا يفقد جهود إسلام طارق أمام الاتحاد غدا







يفقد نادي طنطا الرياضي جهود إسلام طارق حارس مرمي الفريق، غداً في المباراة أمام نظيره فريق الإتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.



حيث خرج إسلام طارق من تدريبات الفريق الجماعية اليوم متأثرا بالأصابة، خلال المران الأخير قبل مواجهة الإتحاد السكندري غدا.



وكان من المقرر أن يسافر اللاعب مع القائمة التي استقر عليها أيمن المزين المدير الفني، ولكن بعد إصابته فضل المزين إراحة اللاعب وعدم ضمه لقائمة الفريق، وذلك من أجل المحافظة عليه وعدم تعرضه للخطر.



ومن المتوقع أن يحرس عرين مرمي نادي طنطا غدا علي فرج الذي اشترك في مباراة طنطا وأسوان الأخيرة بكأس مصر وظهر بشكل جيد في المباراة قبل أن يودع طنطا البطولة بضربات الترجيح.



ويخوض طنطا المباراة غدا في المركز العاشر ب7 نقاط، بينما يتصدر الاتحاد الدوري ب 13 نقطة.

