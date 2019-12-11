اليوم..افتتاح البطولة العربية للجولف للرحال بالمغرب..الفراعنة جاهزون للمنافسة

تفتتح فى الخامسة من مساء اليوم الاربعاء فعاليات البطولة العربية للرجال رقم 39 بمدينة مراكش المغربية وذلك بمشاركة 13 دولة عربية من بينها منتخبنا الوطنى الاول .





ويقام اليوم حفل الافتتاح فقط بينما تنطلق المنافسات اعتبارا من غدا الخميس وتستمر لمدة اربعة ايام .





ويعقد اليوم الاجتماع الفنى للبطولة ويعقبه اجراء قرعة المنافسات ثم حفل الافتتاح الذى يشهد كلمة من نائب رئيس الاتحاد المغربى للجولف ثم كلمة رئيس الاتحاد العربى للجولف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وبعدها عرض فنى مغربى .





وينهى منتخبنا الوطنى للجولف استعداداته للبطولة اليوم بأداء تدريبه الاخير وهو المكون من ممدوح الشيخ وماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز ودين نعيم وذلك تحت اشراف عضو مجلس ادارة اتحاد الجولف والكابتن الفنى المهندس غسان قبانى .





ويسعى منتخبنا الوطنى لتحقيق نتيجة طيبة فى البطولة المنتظر أن تشهد منافسات شرسة للغاية لاسيما من اصحاب الارض اسود الاطلسي المرشح الاول للتتويج والمنتخب البحرينى وفراعنة الجولف ونسور قرطاج التوانسة .

ويعتمد منتخبنا الوطنى على مجموعة من اللاعبين الشباب صغار السن الذين مازالوا طلبة جامعيين ماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز ودين نعيم المدعومين باللاعب الدولى صاحب الخبرات وبطل الجمهورية ممدوح الشيخ .





من جهة اخرى اجرى رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين اتصالا هاتفيا بالبعثة المصرية فى المغرب واطمئن خلالها على احوال الفريق وان الامور تسير على ما يرام .





وطالب رئيس الاتحاد اللاعبين ببذل اقصى الجهد والتركيز فى المنافسات من أجل تحقيق افضل نتيجة فى البطولة .