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عاجل.. "ايتيدا" تلغي ترخيص شركة SNS لمزاولة أنشطة التوقيع الإلكتروني

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:50 م
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بوابة الفجر
احمد الشيخ
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أكد مصدر مسئول على أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" انتهت من إجراءات سحب الترخيص الممنوح للشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS لمزاولة أنشطة التوقيع الإلكتروني.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريح خاص ل "الفجر"،   أن الهيئة قامت باتخاذ تلك الإجراءات ضد شركة SNS والتي يرأسها المهندس عمرو رجائي، نتيجة عدم التزام الشركة ببنود الترخيص وارتكابها لعدد من المخالفات الجسيمة، طبقاً لبنود الترخيص الممنوح لها من الهيئة.

وأشار المصدر إلى أن الشركة قامت بالفعل بوقف النشاط وإغلاق المقر الخاص بها وذلك بالمخالفة للوائح والعقود التنفيذية لنشاط التوقيع الإلكتروني في مصر وبنود الترخيص الممنوح للشركات الثلاث مقدمة الخدمة.

وكانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن الانتهاء من تطوير منظومة التوقيع الإلكتروني لمواكبة التطور والزيادة المتوقعة على تلك الخدمات وبهدف استخدام أحدث التقنيات الخاصة بالأمن السيبرانى وحماية البنية التحتية، بما يضمن الحماية ضد الهجمات السيبرانية Cyber Attacks الموجهة لاستهداف البنية التحتية لمنظومة التوقيع الإلكتروني المصرية.
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