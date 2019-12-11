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عماد الدين حسين: مصر خطت خطوات ملموسة نحو تمكين المرأة والشباب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا يستهدف زيادة التعاون وليس مرتبطًا بتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الأربعاء، أن مصر من أوائل الدول التي خطت خطوات ملموسة نحو تحقيق تمكين المرأة والشباب، مشيرًا إلى أننا شاهدنا زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان، وعدد الشباب في مناصب نواب الوزراء والمحافظين.

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق، أن هناك إرادة حقيقية في الدولة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن أحد مشاكل القارة الإفريقية وجود حرب أهلية في بعض الدول الإفريقية ونشاط بعض القوى الإرهابية، موضحًا أن الرئيس السيسي، تحدث عن ضرورة اتخاذ موقف حاسم مع الدول الداعمة للإرهاب، منوهًا إلى أن الرئيس التركي قال في تصريح له أنه مستعد لإرسال جنود لليبيا بعد الاتفاقية الكارثية التي تم توقيعها مع فايز السراج.
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