سهم أرامكو السعودية يصعد لسعر 35.2 ريال مع بداية أولي جلساته





ارامكو السعودية





ارتفع سهم أرامكو السعودية 10 بالمائة مع بداية تدولات اليوم ، ليقفز إلى مستوى 35.20 ريال. ، وشهد السهم نشاطاً ملحوظاً في أولى جلساته بسوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء ، حيث اقتنص السهم نحو 44 % من سيولة السوق، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت السعودية، بقيمة تداول بلغت 839.74 مليون ريال، من خلال 23.87 مليون سهم، بتنفيذ 25.3 ألف صفقة.













وبلغت قيمة تداول بسوق الأسهم السعودية، في هذه الأثناء نحو 1.9 مليار ريال، بتداول 77.49 مليون سهم من خلال 70 ألف صفقة.









وسجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، ارتفاعاً نسبته 0.87 بالمائة بمكاسب بلغت 70.51 نقطة صعد بها إلى مستوى 8,136.93 نقطة.









واستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 من ديسمبر2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة