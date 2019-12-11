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سهم أرامكو السعودية يصعد لسعر 35.2 ريال مع بداية أولي جلساته

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:10 م
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ارامكو السعودية
ارامكو السعودية
نيفين سمير
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ارامكو السعودية

ارتفع سهم أرامكو السعودية 10 بالمائة مع بداية تدولات اليوم ، ليقفز إلى مستوى 35.20 ريال.،  وشهد السهم نشاطاً ملحوظاً في أولى جلساته بسوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء ، حيث اقتنص السهم نحو 44 %  من سيولة السوق، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت السعودية، بقيمة تداول بلغت 839.74 مليون ريال، من خلال 23.87 مليون سهم، بتنفيذ 25.3 ألف صفقة.



وبلغت قيمة تداول بسوق الأسهم السعودية، في هذه الأثناء نحو 1.9 مليار ريال، بتداول 77.49 مليون سهم من خلال 70 ألف صفقة.


وسجل المؤشر العام للسوق السعودي "تاسي"، ارتفاعاً نسبته 0.87 بالمائة بمكاسب بلغت 70.51 نقطة صعد بها إلى مستوى 8,136.93 نقطة.


واستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 من  ديسمبر2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة



فى نفس الوقت الذى تحتفل و تفتخر رئيسة البورصة السعودية بنجاحها فى ادارة طرح ارامكو الذى تم الترويج له بصورة مشرفة داخل و خارج السعودية ، و اجتذاب رؤوس اموال اجنبية عن طريق هذا الطرح العملاق الذى رفع القيمة السوقية للسوق السعودى ب 188 مليار دولار و جعله من اكبر 10 اسواق عالميا من حيث القيمة السوقية ، ليرتفع السهم بالحد الاقصى 10% فى الدقيقة الاولى من التداول الى 35.2 ريال للسهم ، تحتفل البورصة المصرية بتدشين سهم راميدا الوافد الجديد على السوق اليوم ليهبط بنسبة 3.5% بعد دقائق من بدء التداول عليه .




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