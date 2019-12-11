دبلوماسي سابق: بدون بنية تحتية قوية لن يتم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك نقاط اتفاق مشترك بين الزعماء الأفارقة خلال كلمتهم على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وفي مقدمتها الأولوية الأولى لعملية تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في افريقيا باعتباره خطوة جوهرية ورئيسية من أجل تحقيق التنمية.



وأوضح "عبد الحكم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الأربعاء، أنه بدون الأمن والاستقرار في إفريقيا، والقضاء على النزاعات المسلحة المنتشرة في إفريقيا لن يكون هناك تنمية، وبدون وجود بنية تحتية لن يكون هناك تنمية اقتصادية أو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن البنية التحتية تؤدي لزيادة التدفقات التجارية بين الدول الإفريقية وبعضها، وزيادة تدفقات الاستثمار للدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن رؤساء الدول الإفريقية أكدوا على ضرورة مكافحة الإرهاب والفساد لتحقيق التنمية.

