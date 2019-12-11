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3 مدربين مرشحين لقيادة الجونة خلفا لنيبوشا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:16 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يفاضل مسئولو نادي الجونة بين 3 مدربين لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للصربي نيبوشا والذي تمت إقالته مساء أمس الثلاثاء.

وأقال نادي الجونة مدربه الصربي نيبوشا من منصبه مساء أمس الثلاثاء عقب الخسارة المذلة أمام إنبي بهدف مقابل أربعة أهداف في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه النادي الشكر للمدرب الصربي على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق حيث أسند المهمة بشكل مؤقت إلى رضا شحاته لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ودخل الثلاثي محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي وعلي ماهر مدرب إنبي السابق، وهاني رمزي مدرب عام منتخب مصر الأسبق دائرة الترشيحات لتولي أحدهم تدريب الفريق.

ويحتل الجونة المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط جمعهم من 7 مباريات بالفوز في مباراة وحيدة والتعادل في مثلها والخسارة في 5 مباريات.
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