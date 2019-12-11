الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى في جازان

أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى في جازان بالسعودية، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المقذوفات العسكرية أطلقتها الميليشيات الحوثية.

وباشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس، عددًا من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون، مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأشار المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إلى أن عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.



