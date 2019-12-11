اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في السوق المحلى.. الجبس يواصل استقراره





اسعار مواد البناء اليوم





استقرت اسعار مواد البناء اليوم الاربعاء 11-12-2019 في الاسواق المحلية، وتواصل اسعار مواد البناء في مصر استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية بعد ارتفاع اسعارها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية بقيمة 200 جنها لاسعار الحديد في بعض الشركات وعلى رأسها حديد عز، بينما شهدت اسعار الاسمنت ارتفاعًا بقيمة 150 في بعض الشركات العاملة في مصر وننشر اسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:





اسعار الحديد اليوم في السوق المحلى

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر حالة من الاستقرار في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن

سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن

سعر حديد المصريين عند 10 آلاف جنيه للطن

سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن

سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.

حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن

سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن

سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.









اسعار الاسمنت اليوم في السوق المحلى





واصل سعر الاسمنت اليوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية بعد ارتفاعها الاخير الى كان بقيمة 150 جنيها للطن.









سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن

سجل سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا

سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن

سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن

سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن

سجل أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن

سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن

سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن

سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن

سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه



