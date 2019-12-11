"فاسدة ومتعفنة".. إحباط ترويج 3 أطنان دواجن بكرداسة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة من القبض على صاحب مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة، لحيازته 3 أطنان من السلع الغذائية "دواجن وأجزائها" من المرتجعات وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء تجارية خاصة بكبرى المجازر، خلافًا للحقيقة، لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.



وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.