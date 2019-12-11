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زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:29 م
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ملتقى التعايش
ملتقى التعايش
الفجر الفني
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استطاع مصمم الأزياء المغربي زكي بوملال، أن يخطف أنظار حضور فعاليات الدورة الرابعة من برنامج "الملتقي الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب" والذي عُقد علي مدار يومين بإحدي فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بعرضه لمجموعة "ست الحسن" التي تتمثل في أزياء خاصة بالقفطان المغربي.

 

ونالت مجموعة "ست الحسن" التي قدمها بوملال، إعجاب الحضور من شتي البلدان العربية التي حرصت علي حضور الملتقي، التي بدأ العمل عليها خصيصًا لهذه المناسبة.

 

وأكد بوملال، في تصريحات صحفية أن المجموعة التي قدمها استغرقت 5 أشهر للتحضير، وهي تتكون من 12 قطعة، كل قطعة لها طابعها ورونقها الخاص، حيث استعان في أحدي القطع بالرسامة المغربية "حجلي فاطمة الزهراء" لرسم "الطاوس" بأناملها الذهبية وهي قطعة فريدة من نوعها وتصميمها.

 

وأضاف بوملال، أنه حاول إدخال تصميمات جديدة علي القفطان من خلال مزج أقمشة فساتين السهرة مع القفطان المغربي وهو ما أنتج قطع فينة حاذت إعجاب الجمهور الحاضر للمتلقي من كل الدول العربية، مضيفًا أنه يتقدم بالشكر لكل من عاونه في إخراج هذه المجموعة المتميزة على رأسهم  لطيفة لعبييش المشرف العام على التنفيذ.

 

جدير بالذكر أن زكي بوملال هو مصمم أزياء مغربي، له العديد من المشاركات العالمية بأوروبا والدول العربية، ومدير مهرجان قفطانورتي بمدينة طنجة المغربية.

زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
زكي بوملال يبهر حضور ملتقى التعايش بمجموعة "ست الحسن" للقفطان المغربي (صور)
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