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مصر توقع اتفاقية لاستضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:29 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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وقع السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، والسيد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بإفريقيا. 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.

وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".

ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة. 
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الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان سامح شكري أخبار مصر

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