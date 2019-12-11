وزيرة الاستثمار: 7.2 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر وحريصون على زيادتها

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية، لوفد استثمارى من دولة الإمارات للتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به، وشملت الجولة مبنى مجلس النواب ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد في المنطقة العربية، والذي يتسع لسبعة آلاف مُصلي، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والتي تُعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، حيث تتسع لثمانية آلاف مُصلي.





وخلال الجولة، التقت الوزيرة بالوفد الإستثمارى الإماراتى، برئاسة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وبحضور علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأشارت الوزيرة، إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدة بقصص النجاح التى تحققها الشركات الاماراتية فى مصر، مؤكدة حرصها على زيادة الاستثمارات الاماراتية والتى وصلت إلى 7.2 مليار دولار فى ظل وجود 1165 شركة فى مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفية والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.





وأشاد الوفد الاستثمارى الإماراتى، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والفرص الاستثمارية التى يتضمنها المشروع، والذى تم انشائه وفق افضل النظم العالمية، مما يؤكد على مدى التطور السريع الذي شهده الاقتصاد المصري، سواء فيما يخص البنية الاساسية، أو في جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدين حرصهم على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.





وقال جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، نرى أن مصر هى افضل دولة للاستثمار فيها حاليا فهى أكثر دولة يستطيع أن يحقق فيها المستثمر عائد كبير على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الامارات تستهدف أن تصل استثماراتها فى مصر إلى 14 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، فى ظل غنى السوق المصري بالفرص والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة والقادرة على استيعاب الاستثمارات الامارتية العملاقة.





ودعا "الجروان" المستثمرين الإماراتيين لدراسة الفرص المتاحة في مصر بجدية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن الحكومة المصرية طرحت مؤخرا تسهيلات كبيرة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مختلف القطاعات، مشيدا بمناخ الاستثمار فى مصر والذى تأسس على نظام مؤسسى، خاصة مركز خدمات المستثمرين، وما يقدمه من خدمات مميزة للمستثمرين وفق افضل النظم العالمية، وأشار الي ان منتدي الامارات مصر للتجارة والاستثمار والذي يعقد اليوم، يعد من اكبر المنتديات الاقتصادية والتجارية في تاريخ العلاقة بين الامارات ومصر بسبب الحضور الكبير والمكثف للمستثمرين الإماراتيين والدعم الحكومي له من قبل وزارة الاقتصاد الاماراتية والحكومة المصرية معربا عن أمله في اقتناص المستثمرين الإماراتيين لفرص استثمارية جديدة متميزة فيه.



