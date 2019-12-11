اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11-12-2019 في سوق العبور.. توقعات بارتفاع قريب

اسعار الخضروات اليوم





تحافظ اسعار الخضروات اليوم على استقرارها في الاسواق المحلية ومنها سوق العبور اكبر سوق للجملة في مصر، بعد انتشار المحاصيل الشتوية في السوق واستقرار معدلات الطلب في ظل ظل استقرار المعروض من الأصناف في السوق مما ساعد في استقرار الاسعار، ومن المتوقع ان تشهد الاسواق حالة من ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة التى تؤثر على زراعة بعض الأصناف وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الخضروات اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم





أولا.. اسعار الخضروات اليوم

سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو

سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات

سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات

سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه

سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو

سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات

سجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات.

سجل سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات

اسجل سعر البامية 20 جنيها

سجل سعر كيلو الليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.



