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اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11-12-2019 في سوق العبور.. توقعات بارتفاع قريب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
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اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
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اسعار الخضروات اليوم 

تحافظ اسعار الخضروات اليوم على استقرارها في الاسواق المحلية ومنها سوق العبور اكبر سوق للجملة في مصر، بعد انتشار المحاصيل الشتوية في السوق واستقرار معدلات الطلب في ظل ظل استقرار المعروض من الأصناف في السوق مما ساعد في استقرار الاسعار، ومن المتوقع ان تشهد الاسواق حالة من ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لانخفاض درجات الحرارة التى تؤثر على زراعة بعض الأصناف وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الخضروات اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 

 أولا.. اسعار الخضروات اليوم 
 سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو
 سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات
سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات
 سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه
 سعر البطاطس ما بين 3-8 جنيه للكيلو
 سعر البصل ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.
أسعار الفاصوليا ما بين 5 - 7 جنيهات.
واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات
سجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات.
سجل سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات
اسجل سعر البامية 20 جنيها
 سجل سعر كيلو الليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً.

اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم

ثانيا.. اسعار لفاكهة اليوم في سوق العبور
 سعر كيلو البرتقال البلدى نحو 2-5 جنيهات
 سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات
 سجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها
 سجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات.
سجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات.
 سجل سعر البلح السلمى 15 جنيها.
 سجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها.
 سجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات.
 سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات
 سجل  سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات.
 سجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو.
  سعر اليوسفى عند 5 جنيها
 سجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات
 سجل سعر الرمان 5 جنيهات
  سجل سعر كيلو البلح 8 جنيهات
 سجل سعر كيلو القشطة 80 جنيها
 سجل سعر كيلو المانجو الفص 70 جنيها
 سجل سعر كيلو المانجو الزبدية 15 جنيها
 سجل سعر كيلو الجوافة نحو 5 جنيهات.

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