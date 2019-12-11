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اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 11-12-2019 .. تباين ملحوظ في الاسعار
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
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اسعار اللحوم اليوم
شهدت اسعار اللحوم اليوم حالة من التباين في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية، وذلك بعد تصريحات وزارة الزراعة المصرية باعتزامها رفع اسعار اللحوم الدواجن في الاسواق خلال الفترة المقبلة لمواجهة خسائر المربين، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية وجاءت الاسعار اليوم في الاسواق على النحو التالي:
اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية
تشهد اسعار اللحوم البلدى حالة م التباين في الاسواق المحلة خلال الفترة الحالية ، حيث سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها، فيما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 110 جنيهات، وسجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
اسعار اللحوم المستوردة في الأسواق اليوم
استقرت اسعار اللحوم المستوردة في الاسواق المحلية حيث سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها، وسجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، فيما سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم فى مصر اليوم
الكندوز
من 110 إلى 140 جنيه
البتلو
من 140 إلى 180 جنيه
الضأن
125 إلى 150 جنيه
اللحم الجاموسي
130 إلى 160 جنيه
اللحم الجملي
100 إلى 120 جنيه
اللحم البرازيلي
75 إلى 85 جنيه
اللحم السوداني
|75 جنيه
اللحم الهندي
75 جنيه
الضأن المستورد
60 إلى 80 جنيه
|سعر الكبدة المجمدة
30 جنيه
سعر الكبدة البلدي
130 جنيه
رفع اسعار اللحوم والدواجن
أعلنت وزارة الزراعة المصرية انها تعتزم خلال الفترة الحالية رفع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أن أسعار اللحوم والدواجن في الوقت الحالي أقل من تكلفة الإنتاج؛ وفي اطار ذلك شهدت اسعار الدواجن حالة من الارتفاع في السوق خلال تعاملات اليومين الماضضين بنحو 5 جنبهات للكيلو بسبب ارتفاع الطلب على السلعه زسادة الاقبال في الاسواق من المستهلكين ترقبا لاارتفاع المقرر في الاسعار
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