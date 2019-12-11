اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 11-12-2019 .. تباين ملحوظ في الاسعار

اسعار اللحوم اليوم

شهدت اسعار اللحوم اليوم حالة من التباين في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية، وذلك بعد تصريحات وزارة الزراعة المصرية باعتزامها رفع اسعار اللحوم الدواجن في الاسواق خلال الفترة المقبلة لمواجهة خسائر المربين، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية وجاءت الاسعار اليوم في الاسواق على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية

تشهد اسعار اللحوم البلدى حالة م التباين في الاسواق المحلة خلال الفترة الحالية ، حيث سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها، فيما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 110 جنيهات، وسجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.





اسعار اللحوم المستوردة في الأسواق اليوم

استقرت اسعار اللحوم المستوردة في الاسواق المحلية حيث سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها، وسجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، فيما سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.



