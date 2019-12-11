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عطل مفاجئ بمحطة عبده باشا بالخط الثالث للمترو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الثالث نتيجة فصل بمحطة الكهرباء أدى إلى توقف القطار قبل دخوله رصيف محطة عبده باشا.

على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم دخول القطار محطة عبده باشا وإخلاء القطار من الركاب، وعلى الفور تم الإنتهاء من العطل بتأخير استغرق ١٠ دقائق، مؤكدًا عودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى الاتجاهين بالخط الثالث. 
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