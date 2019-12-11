سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-12-2019.. عيار 21 يستقر خلال التعاملات الصباحية

اسعار الذهب العالمي اليوم

وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن توقعات سياسته النقدية مع محاولة تخمين فرص فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية.



