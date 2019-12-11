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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-12-2019.. عيار 21 يستقر خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغة اليوم الاربعاء 11-12-2019، ويشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التراجع في الاسواق تزامنًا مع انخفاض الأسعار العالمية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار سعر الذهب اليوم في مصر في ظل توقعات بارتفاع اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع اقتراب أعياد الكريسماس.

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-12-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  571.23 جنيها 
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 666.44  جنيها 
سعر جرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 761.62 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,331 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر في الأسواق الصاغة بدون مصنعية


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

751 إلى 753

عيار 22 

688 إلى 690

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

563 إلى 565

عيار 14

438 إلى 439

عيار 12

375 إلى 377

الاونصة

23.352 إلى 23.423

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب العالمي اليوم 
وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن توقعات سياسته النقدية مع محاولة تخمين فرص فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1462.10 للأوقية بحلول الساعة 0740، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1466.50 دولار.


سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم 

سعر الذهب عيار 24    بنحو  176.63 ريال         بما يعادل  47.10$

سعر الذهب عيار 22   بنحو  161.92 ريال          بما يعادل  43.18$

سعر الذهب عيار 21   بنحو  154.56 ريال          بما يعادل  41.22$

سعر الذهب عيار 18   بنحو  132.48 ريال          بما يعادل  35.33$

سعر الذهب عيار 14   بنحو  103.04 ريال          بما يعادل  27.48$

سعر الذهب عيار 12   بنحو 88.32 ريال             بما يعادل  23.55$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,493  ريال           بما يعادل  1,465$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,236 ريال             بما يعادل  329.73$

سعر كيلو الذهب         بنحو 176,634 ريال        بما يعادل  47,103$


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