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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-12-2019.. عيار 21 يستقر خلال التعاملات الصباحية
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغة اليوم الاربعاء 11-12-2019، ويشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التراجع في الاسواق تزامنًا مع انخفاض الأسعار العالمية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار سعر الذهب اليوم في مصر في ظل توقعات بارتفاع اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع اقتراب أعياد الكريسماس.
اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-12-2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.23 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 666.44 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 761.62 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,331 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر في الأسواق الصاغة بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
751 إلى 753
عيار 22
688 إلى 690
عيار 21
657 إلى 659
عيار 18
563 إلى 565
عيار 14
438 إلى 439
عيار 12
375 إلى 377
الاونصة
23.352 إلى 23.423
الجنيه الذهب
5,256 إلى 5,272
الكيلو
750.857 إلى 753.143
سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب العالمي اليوم
وعلى المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن توقعات سياسته النقدية مع محاولة تخمين فرص فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1462.10 للأوقية بحلول الساعة 0740، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1466.50 دولار.
سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم
سعر الذهب عيار 24 بنحو 176.63 ريال بما يعادل 47.10$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 161.92 ريال بما يعادل 43.18$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 154.56 ريال بما يعادل 41.22$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 132.48 ريال بما يعادل 35.33$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 103.04 ريال بما يعادل 27.48$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 88.32 ريال بما يعادل 23.55$
سعر أوقية الذهب بنحو 5,493 ريال بما يعادل 1,465$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,236 ريال بما يعادل 329.73$
سعر كيلو الذهب بنحو 176,634 ريال بما يعادل 47,103$
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