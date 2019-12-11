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ترتيب دوري ابطال اوروبا بعد نتائج مباريات اليوم أمس الثلاثاء 10/12/2019

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
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ليفربول ضد سالزبورج
ليفربول ضد سالزبورج
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ترتيب دوري ابطال اوروبا، تأهل فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب إلى دور الـ16 بعد تغلبه على سالزبورج النمساوي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، وذلك برفقة نادي نابولي الذي اكتسح جينك البلجيكي بنتيجة 0/4.

وتأهل أيضًا نادي بوروسيا دورتموند الألماني فريق برشلونة الإسباني بعد أن فاز على سلافيا براج بصعوبة كبيرة 2-1 بينما حرم البلاوجرانا فريق إنتر ميلان من التأهل إلى دور الـ16 بالفوز عليه بنفس النتيجة.

وفي المجموعة السابعة تمكن فريق لايبزيج الألماني من تصدرها بعد أن التعادل مع فريق ليون الفرنسي بنتيجة 2-2 ورافقه إلى نفس الدور مع خروج زينيت إلى الدوري الأوروبي.

أما المجموعة الثامنة فقد تأهل تشيلسي الإنجليزي بعد الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة 2-1 فيما حقق فالنسيا فوزا صعبا على أياكس أمستردام ليتصدر المجموعة ويرسل الفريق الهولندي إلى الدوري الأوروبي.

ترتيب دوري ابطال اوروبا بعد نتائج مباريات أمس الثلاثاء

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- ليفربول 13 نقطة.

2- نابولي 12 نقطة.

3- سالزبورج 7 نقاط.

4- جينك البلجيكي 1 نقطة.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- برشلونة 14 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند 10 نقاط.

3- انتر ميلان 7 نقاط.

4- سلافيا براج 2 نقاط.

ترتيب المجموعة السابعة:

1- لايبزيج 11 نقطة.

2- ليون 8 نقاط.

3- زينيت سان بطرسبورج 7 نقاط.

4- بنفيكا 7 نقاط.

ترتيب المجموعة الثامنة:

1- فالنسيا 11 نقطة.

2- تشيلسي 11 نقطة.

3- أياكس 10 نقاط.

4- ليل 1 نقطة.
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