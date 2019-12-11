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فرقاطة روسية تطلق صاروخ كاليبر في البحر الأسود

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:18 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أطلقت فرقاطة البحرية الروسية، الأدميرال إيسن، صواريخ كاليبر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، حسبما ذكرت شبكة قنوات تليفزيونية Zvezda TV.

وكما ورد، تمكنت فرقاطات من مشروع منصة Petrel من إطلاق صواريخ كاليبر للمرة الأولى.

وحسب شبكة القنوات التلفزيونية، أصاب صاروخ كروز هدفًا ساحليًا يقع على مسافة 250 كيلومترًا في 137 ثانية. تمت مراقبة مسار رحلة كاليبر بواسطة طائرات مقالتة أسرع من الصوت، وتم تسجيل التأثير باستخدام طائرات بدون طيار.

صُممت أصلاً صواريخ كاليبر لأحدث مشروع غواصات نووية متعددة الأغراض 885 Ash. ثم استخدمت في غواصات المشروع 636، بما في ذلك فيليكي نوفغورود وبعض السفن السطحية. مجموعة كاليبر نحو 2.5 ألف كيلومتر.

تُعد فرقاطة الأدميرال إيسن 11356 واحدة من أحدث سفن البحرية الروسية.

تم بناؤها في كالينينغراد في مصنع يانتار، وانضم إلى أسطول البحر الأسود في يونيو 2016. سميت تكريما لأدميرال البحرية الروسية نيكولاي أوتوفيتش فون إيسن.

ومن جانب آخر، كان قد صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، في وقتًا سابقًا من شهر يوليو، فى العرض العسكرى السنوى ليوم البحرية ان روسيا ستقوم ببناء بحرية قوية لحماية امنها الوطنى.

وقال في العرض على نهر نيفا: "قواتنا البحرية تضمن بثقة أمن البلاد ومصالحها الوطنية وقادرة على صد أي معتدي."

وأضاف "بوتين": "في 2019، ستستقبل البحرية 15 سفينة وقوارب مقاتلة، وتحديث الطيران البحري وقواتها الساحلية وتحسين البنية التحتية للقواعد البحرية، مضيفًا أن ممارسة الرحلات حول العالم قد تم استعادتها".

وأوضح الرئيس الروسي، أن البحرية قدمت إسهامات كبيرة في التطور العلمي للبلاد، واليوم هي من بين أول من يتقن أحدث التقنيات.

وشارك البحارة والسفن والقوارب من مختلف الطبقات، والطيران البحري لأسطول بحر البلطيق في روسيا، والبحر الأسود، وأساطيل المحيط الهادئ الشمالية، وكذلك أسطول بحر قزوين في العرض البحري الرئيسي في سان بطرسبرغ.

وفي سياق منفصل، أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، أن أسطول البحر الأسود الروسي تعقب تحركات السفينة "يو إس إس يوما" التي دخلت البحر الأسود في 14 سبتمبر، وقال، إن الأسطول يراقب السفينة الأمريكية باستمرار.

وأبحرت السفينة إلى البحر الأسود، في وقتًا سابقًا من شهر سبتمبر، في ثالث تحرك من نوعه في عام 2019.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات سفن الناتو التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في تدريبات بحرية هناك.

تنتمي سفينة "USNS يوما" إلى فئة "رأس الحربة" لسفن النقل عالية السرعة. والسفن من هذا النوع هي سفن متعددة الأغراض غير قتالية مصممة للنقل السريع للقوات والبضائع والمعدات العسكرية وكذلك لعمليات الإغاثة الإنسانية. سطح السفينة يسمح بتشغيل المروحية CH-53E سوبر ستاليون. السفينة مسلحة بأربعة رشاشات ثقيلة من طراز M2.

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