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"رويترز": إصلاح نظام المعاشات التقاعدية سيؤثر على المنضمين الي سوق العمل الفرنسي 2022

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت قناة BFM TV اليوم الأربعاء إن خطة إصلاح نظام التقاعد الحكومي الفرنسي ستطبق بالكامل على الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل بدءا من عام 2022، ولن تؤثر على أي شخص يولد قبل عام 1975ن وفقا لرويترز.

أضافت قناة BFM، أن قواعد التقاعد الجديدة ستطبق جزئيًا على المولودين في عام 1975، وفقط من عام 2037. ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب النقاب عن تفاصيل خطة الحكومة لتبسيط أنظمة المعاشات المعقدة في وقت الظهيرة.

وقد انضم عمال وموظفو المطار الفرنسيون وغيرهم الي الإضرابات في جميع أنحاء البلاد، يوم الثلاثاء، حيث تضغط النقابات على الحكومة لإلغاء التغييرات في نظام التقاعد الوطني.

كما أمرت الشرطة بإغلاق المحلات التجارية والمطاعم في أنحاء من باريس خوفًا من العنف على هامش ما يأمل المعارضون الحكوميون أن يكون مسيرة جماهيرية بعد الظهر. شارك ما لا يقل عن 800 ألف شخص في مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا عندما بدأت حركة الإضراب يوم الخميس الماضي.

تخشى النقابات من أن إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يجبر الناس على العمل لفترة أطول من أجل معاشات تقاعدية أصغر، رغم اعلان الحكومة إنها لن ترفع سن التقاعد الرسمي البالغ 62 عامًا.

عمل حوالي خمس قطارات فرنسية فقط بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إحباط السياح الذين وجدوا محطات القطار فارغة، كما توقفت معظم محطات مترو الأنفاق في باريس. وسجلت منطقة باريس ضعف عدد الاختناقات المرورية في ساعة الذروة الصباحية مقارنة باليوم العادي.

بشكل عام، كان عدد العمال المضربين أقل من الأسبوع الماضي ولكن صبر المسافرين بدأ يتلاشي، حيث يكافح الركاب للوصول إلى العمل.

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، شركة الطيران الوطنية، إن أكثر من 25٪ من حركة المرور المحلية سوف تتوقف اليوم الثلاثاء بسبب الإضراب، إلى جانب أكثر من 10٪ من رحلاتها متوسطة المدى.

كان قد شهد يوم الأحد المزيد من الفوضى في السفر مع دخول الإضرابات يومها الرابع، حيث توقفت معظم القطارات الفرنسية. تم إغلاق 14 خط من خطوط مترو الأنفاق في باريس، مع تشغيل خطين فقط، باستخدام قطارات آلية بدون سائقين. وعانت خطوط القطار الدولية أيضا من الاضطرابات.

وقد عمل العديد من الموظفين من منزلهم أو أخذوا عطلة عندما بدأت الإضرابات الأسبوع الماضي، ولكن لن يستمر هذا إذا استمرت الإضرابات.

وفي وقت سابق، حذرت شبكة القطارات الوطنية SNCF وهيئة النقل في باريس RATP المواطنين من السفر بعيدًا يوم الاثنين، وقالت في رسالة إلى المسافرين "في 9 ديسمبر، ابق في المنزل أو ابحث عن وسيلة أخرى للتنقل".

بالتطلع إلى أسبوع مليء بالتحديات، عقد رئيس الوزراء إدوارد فيليب اجتماعات اول امس مع وزراء الحكومة المشاركين في الإصلاح - ومع الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

يجادل ماكرون بأن إصلاح التقاعد سيجعل النظام المعزول المتقادم أكثر عدالة واستدامة من الناحية المالية. ومع ذلك، ترى النقابات أن الإصلاح يمثل اعتداءً على حقوق العمال الأساسية، ويخشون من أن يعمل الناس لفترة أطول من أجل معاشات تقاعدية أصغر.

تقول الحكومة إنها لن تغير سن التقاعد الرسمي، البالغ 62 عامًا، لكن من المتوقع أن تتضمن الخطة شروطًا مالية لتشجيع الناس على العمل لفترة أطول، مع استمرار العمر الافتراضي.

من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة على مستوى البلاد يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء تفاصيل الخطة يوم الأربعاء.

تعتبر النقابات الإصلاحات بمثابة هجوم على حقوق العمال والخوف من أن يضطر الناس إلى العمل لفترة أطول من أجل معاشات تقاعدية أصغر. يمكن لبعض العمال الفرنسيين التقاعد الآن في الخمسينات من العمر.

ستؤثر خطة التقاعد الجديدة على جميع العمال الفرنسيين، ولكن تشمل الإضرابات في المقام الأول عمال القطاع العام، بما في ذلك سائقي القطارات والمدرسين وموظفي المستشفى.

وقد انضم نشطاء السترة الصفراء إلى الاحتجاجات يوم السبت، مضيفين إصلاح التقاعد إلى قائمة المظالم الاقتصادية في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاغبين في مسيرات سلمية إلى حد كبير عبر باريس ومدينة نانت الغربية
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